Cinecittà Lamaro, partiti i lavori su via Filomusi Guelfi: strada pronta in due giorni

Sono iniziate le operazioni per il rifacimento di via Filomusi Guelfi. Si tratta di una strada molto transitata che collega viale Palmiro Togliatti con via Saredo, nel quartiere di Cinecittà Labaro. Il suo manto stradale, da tempo, attendeva di essere ripristinato.

Il rifacimento della strada

Dalla mattinata di mercoledì 5 giugno, sul posto, gli operai sono stati impegnati con una finitrice ed una fresatrice. I mezzi meccanici sono stati infatti utilizzati per rifare il tappetino di asfalto bituminoso ed il sottostante binder. "Via Filomusi Guelfi fa parte di un pacchetto di strade, ci cui fanno parte anche viale Palmiro Togliatti, Via Bonamici e via Saredo, che abbiamo chiesto di mettere in programmazione alle società dei sottoservizi" spiega Salvatore Vivace, l'assessore municipale ai Lavori pubblici.

Il regolamento scavi e la programmazione

L'intervento rientra nell'ambito di una precisa strategia che l'amministrazione municipale sembra intenzionata a perseguire."Esiste un regolamento scavi che prevede il ripristino stradale per le aziende che fanno interventi per ammodernare i cavi o per il cablaggio della fibra ottica. Noi lavoriamo molto sulla programmazione – racconta Vivace – perchè ci sono tre realtà su cui i cittadini possono contare per rifare le strade: il Municipio, l'amministrazione capitolina e le ditte private che gestiscono i sottoservizi".

La collaborazione pubblico-privato

Dalla triangolazione tra le aziende e queste ditte, l'ente di prossimità mira a trovare le risorse per sistemare tutte le strade ammalorate. "Noi forniamo un elenco di intere aree e chiediamo di inserirle in una programmazione. In tal modo queste aziende sanno dove noi vorremmo che intervenissero e nel giro di un anno solare si impegnano a sistemare quelle strade".

Il cronoprogramma

Della collaborazione tra pubblico privato ne beneficiano poi gli utenti della strada, ovvero i cittadini stessi, siano automobilisti, ciclisti o semplici pedoni. Con disagi che, talvolta, riesco ad essere davvero contenuti. "Gli interventi su via Filomusi Guelfi sono previsti nell'arco di un paio di giornate". Se il cronoporgramma comunicato dall'assessore viene rispettato, il rifacimento della strada di Cinecittà Lamaro termina giovedì 6 giugno.