Cinecittà Studios, il Campidoglio incalza Franceschini: "Mettiamoci attorno ad un tavolo"

Nel futuro di Cinecittà c’è il cinema. Lo ha ribadito una mozione votata in assemblea capitolina dalla maggioranza a cinque stelle. Un documento che prende una posizione netta ma per nulla scontata. Già, perchè il futuro degli Studios è tutt'altro che già scritto. Ed anche per questo tra le richieste, sottoscritte da tutti i consiglieri comunali, c’è quella di chiedere l’istituzione di un tavolo operativo intersettoriale tra Roma Capitale, Municipio VII, Regione Lazio e Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo. Servirà, ha spiegato la presidente della Commissione Cultura Eleonora Guadagno, a “promuovere il rilancio culturale delle produzioni cinematografiche ed a tutelare le competenze artistiche degli stabilimenti e dei lavoratori di Cinecittà ”.

LA NATURA DEGLI STUDIOS - Per rilanciare gli Studios, “sarebbe importante regolamentare la destinazione urbanistica delle aree insistenti al loro interno – ha sottolineato la consigliera Guadagno (M5s) – tenendo conto della sua natura cinematografica ed escludendo la realizzazione di insediamenti a carattere puramente speculativo”. Una scelta che mira anche a “tutelare la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori di Cinecittà, al fine di non disperdere il know how artistico che costituisce il vero patrimonio da condividere e preservare”.

L'INPUT DEL TERRITORIO - Il Municipio VII ha mostrato soddisfazione per l’atto appena votato in Assemblea Capitolina. “La mozione che è passata in Campidoglio, è figlia della risoluzione che la nostra aula consiliare aveva votato – ha ricordato la Minisindaca Monica Lozzi – la rispecchia integralmente. Come Giunta inoltre, siamo in contatto con l’Istituto Luce che è tornato in progetto degli studios, per quanto rigaurda il loro progetto di riqualificazione degli stabilimenti che del centro sperimentale”.

L'APPROVAZIONE - La mozione approvata in Aula Giulio Cesare, ha raccolto il consenso anche della Rete Cinecittà Bene Comune. “Abbiamo preso parte alla Commissione Cultura e devo ammettere che sono state recepite le istanze che arrivano dal territorio – ha premesso Alessandro Luparelli, portavoce della rete CBC – il testo votato si muove quindi nella direzione giusta, che è quella di sollecitare il Mibact, dopo l’uscita di scena di Abete, a rendere partecipe Regione, Comune e Municipio sul destino degli Studios. Bisogna evitare che diventino terreno di speculazione edilizia e, allo stesso tempo, è necessario salvaguardare il suo patrimonio artistico. Vale a dire le tante professionalità che vi operano e che, in prospettiva, possono tramandare il proprio sapere alle nuove generazioni”. Al Ministro Franceschini ora il compito di dare seguito alle tante aspettative maturate nel territorio, sedimentate in Municipio, ed approvate in Campidoglio.