Cinecittà Est, al posto della discarica c'è un playground: è stato finanziato con il bilancio partecipativo

In via Edoardo Martini, a pochi metri dal mercato rionale di Cinecittà Est, si era formata una discarica abusiva. I rifiuti sono stati rimossi. Il terreno è stato livellato. Ed ora, in quello spazio degradato, è stato realizzato un campo da gioco.

Una notizia positiva

“Nonostante il Coronavirus siamo venuti ad inaugurare questo playground nella convinzione che, in un momento così particolare, notizie positive possano restituire fiducia alla cittadinanza” ha commentato la minisindaca Monica Lozzi, presentatasi in via Martini con alcuni assessori al seguito.

Aperto a tutti

L’intervento è stato finanziato con i fondi del Municipio. Ed è frutto di un lavoro che ha visto partecipare molti comitati di quartiere. “E’ la prima opera realizzata con i fondi del bilancio partecipativo – ha spiegato l’assessore al Bilancio Giuseppe Commisso – la lasciamo volutamente senza cancelletto perché vogliamo sia fruibile da tutti”. Ma sarà anche illuminata e videosorvegliata, si sono premurati di far sapere dal Municipio. Una sottolineatura non casuale in un territorio che, nell’ultimo anno, ha subito numerosi attacchi vandalici.

Addio al degrado

“Siamo orgogliosi del fatto che anche altri comitati abbiano sposato il nostro progetto – ha commentato la presidente del CdQ di Cinecittà Est – qui c’era davvero una discarica” ha confermato. Il playground, con porte da calcetto e canestri da basket, rappresenta la prima tranche di un intervento che, grazie ad altri finanziamenti, porterà a realizzare in via Martini anche un percorso fitness ed un’area giochi inclusiva, adatta quindi anche ai bambini con disabilità.