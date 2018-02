Cinecittà, distribuiti 45 quintali di sale: servono per mettere in sicurezza i marciapiedi

Quintali di sale per sciogliere il ghiaccio. La previdente iniziativa è stata disposta dal Municipio VII. Davanti l'ingresso di piazza Cinecittà 11, sono infatti stati distribuiti 180 sacchi di sale. Servirà per sbrinare i marciapiedi del territorio.

La distribuzione davanti la sede municipale

"C'è una legge che impone ai frontisti, siano condòmini o esercizi commerciali, di pulire il tratto di marciapiede di propria competenza - ha ricordato l'assessore municipale ai lavori pubblici Salvatore Vivace - Noi abbiamo pensato di semplificare questo compito ai cittadini anche perchè, in queste ore, è diventato impossibile acquistare del sale". Per questa ragione, a Cinecittà, sono stati messi a disposizione questi sacchi. Ognuno pesava 24 chilogrammi e per trasportarli davanti la sede del Municipio "è stato necessario fare tre viaggi, caricando ogni volta 15 quintali di sale".

La conta dei danni

La neve che è caduta copiosa nella Capitale, ha finito per regalare scorci suggestivi. Ma nel Municipio più poloso non sono mancati neppure i problemi. Anche se, a fine giornata, la conta dei danni è stata contenuta. L'episodio più significativo si è verificato in viale Giulio Agricola dove una Fiat Punto si è ribaltata per evitare una voragine. E' stata causata dalle nevicate giacchè, come testimoniato da un esercente, "fino a ieri quel cratere non c'era". Per ovviare alla situazione di evidente pericolo "domattina è previsto l'intervento di una ditta con due camion di asfalto che serviranno per riempire quelle voragini" ha chiarito Vivace. Sempre in tema di danni "qualche problema lo abbiamo avuto con gli alberi – ha ammesso l'assessore ai Lavori Pubblici del Municipio VII – poichè ne sono caduti e decine. Le situazioni più serie le abbiamo riscontrate in via Appia Nuova all'altezza di piazza Re di Roma e, andando verso il raccordo anulare, all'altezza dell'autocentro Balduina. Problemi ne abbiamo riscontrati anche a Cinecittà Est dove abbiamo dovuto far chiudere una strada".

L'unità di crisi municipale

Per contenere i disagi che la nevicata ed il freddo stanno causato alla Capitale, il Municipio VII ha messo in campo più interventi. Oltre alla distribuzione delle 45 tonnellate di sale, va segnalata anche l'attivazione dell'unità di crisi locale. Nelle sedi di villa Lazzaroni e di piazza Cinecittà, dalle 16 di domenica 25 febbraio è infatti presente il personale dell'ufficio tecnico municipale. Risorse umane impiegate, a turnazione, per gestire le varie ditte municipali che devono fronteggiare le emergenze. Una task force "di cui fa parte anche la Polizia Locale" precisa Vivace, che resterà operativa anche nelle prossime ore. Le previsioni danno infatti un abbassamento della colonnina di mercurio. Meglio quindi non dimenticare di spargere il sale sui marciapiedi.