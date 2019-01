Ciclabile Tuscolana: è balletto di cifre. Pd: "Costi raddoppiati". M5s: "Solo 60.000 euro in più"

Quanto stanno costando i quattro chilometri di pista ciclabile previsti su via Tuscolana? Per l'infrastruttura, duemila metri per senso di marcia, i fondi messi a bando risultano diversi da quelli inizialmente prospettati.

Il balletto di cifre

Dal fronte capitolino, l'opposizione ha riportato l'attenzione sui costi preventivati e quelli poi effettivamente spesi per completare il progetto. "Come si spiega che nel corso della commissione Mobilità tenutasi a novembre 2016 i costi di realizzazione della pista ciclabile erano stati considerati tra i 300 e i 350mila euro mentre in fase di gara, a dicembre 2017, si è arrivati a un costo complessivo di 622.729 euro?" chiede Marco Palumbo, il presidente della commissione Trasparenza di Roma Capitale.

Il progetto contestato

La prima cifra emerge dai verbali di una commissione Mobilità risalente al novembre 2016. In quell'occasione, analizzando "il progetto bikelane", l'ingegner Benvenuti di Roma Servizi per la Mobilità aveva spiegato che "i costi, in linea di preventivo soggetto comunque a verifica, dovrebbero essere tra i 300 ed i 350mila euro". La cifra impegnata, come ha fatto notare Marco Palumbo (PD) a seguito di un accesso agli atti, è risultata essere differente. Tra l'altro, "una volta ideati, i progetti vanno calati sul territorio" ha asserito il presidente della commissione Trasparenza, critico verso l'operazione nel suo complesso. Come lo stesso Palumbo ha ricordato "il nostro impegno nel dar voce anche a chi nutre perplessità verso questa opera e suggerisce di apportare modifiche per adeguarla alle reali esigenze del quartiere".

L'effettiva variazione di costo

Ma quali sono le cifre esattamente impegnate per realizzare la ciclabile? "In commissione mobilità - ha fatto notare il suo presidente Enrico Stefàno (M5s) - si era ragionato sulla base di un disegno, uno studio di fattibilità che più o meno poteva avere quel costo (300-350mila euro ndr). La spesa variò leggermente in aumento perchè inizialmente non erano presenti i cordoli ed invece abbiamo deciso di metterli". Per tornare sul balletto di cifre, il consigliere Stefàno ha dichiarato che "l'importo a base di gara, iva incluso, è stato di 671.000. Poi però bisogna conoscere l'importo dopo aggiudicazione con un ribasso che è stato del 33,63%. E quindi la cifra è scesa a 417.834,89". Meno di sessantamila euro in più di quanto inizialmente preventivato.

Il caffè di Salvaiciclisti

Mentre opposizione e maggioranza battagliano sui numeri, i lavori procedono. Nella mattinata una delegazione di Salvaiciclisti si è presentata davanti agli operai impegnati sulla Tuscolana. Alcuni di loro, nei giorni scorsi, avevano subito anche delle minacce. "Grazie per il vostro lavoro, siamo con voi" ha dichiarato l'associazione con un post pubblicato sulla relativa pagina facebook. Agli operai che " poche settimane fa sono stati aggrediti e insultati durante il lavoro" i cicloattivisti, con l'ex delegato alla ciclabilità capitolina Paolo Bellino, hanno offerto il caffè. La solidarietà è stata portata anche dal Municipio VII, presente nell'occasione con la minisindaca Lozzi e l'assessore ai Lavori Pubblici Vivace. Il cantiere quindi, dopo una breve pausa, è ripartito. "La ciclabile - ha azzardato Stefàno - sarà pronta entro l'inizio di marzo".

