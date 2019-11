Cinecittà, da lunedì cambia il capolinea provvisorio: modifiche per bus Atac e RomaTpl

Un nuovo trasferimento provvisorio in arrivo per il capolinea dei bus a Cinecittà che dall’omonima piazza sarà spostato in Circonvallazione Tuscolana per consentire lo svolgimento dei lavori da parte di Italgas.

Il cambio del capolinea riguarderà i collegamenti, Atac e Roma Tpl, C11-213-451-502-503-520-548-558-590-789-N500. Per arrivare al capolinea provvisorio si dovrà attraversare piazza di Cinecittà e raggiungere la circonvallazione Tuscolana così da consentire l'avvio dei lavori previsto nel corso della mattinata.

A partire dalle ore 7 di lunedì mattina personale di Roma Servizi per la Mobilità sarà al capolinea Cinecittà per fornire informazioni all’utenza anche sulla terza fase del ridisegno e potenziamento della rete bus delle zone Quarto Miglio, Statuario, Capannelle, Cinecittà, Torre Spaccata e Romanina.

La terza fase scatterà proprio da lunedì e riguarderà le linee 118, 503, 654, 663, 664.