A Cinecittà la prima opera d'arte dedicata a tutte le vittime dell'Olocausto

Un'opera d'arte dedicata alle vittime dell'olocausto. Tutte, senza eccezione alcuna. E' l'iniziativa che ha deciso di assumere il Municipio VII. L'opera sarà alta tre metri e mezzo e verrà collocata all'interno delle mura di Piazza Cinecittà. Dunque nel perimetro che delimita la sede dell'Ente di prossimità.

Tutte le vittime dell'Olocausto

“Durante l’olocausto non sono stati perseguitati solo gli ebrei – ha ricordato la presidente del Municipio VII Monica Lozzi – loro sono le vittime più note, ma stessa sorte è stata riservata a LGBT, Rom, Sinti e Caminanti, anche loro meritano di essere ricordati”. Per questo, l'amministrazione ha puntato su un'opera che possa commemorarle tutte. Un'iniziativa che sarà inoltre realizzata a costi molto contenuti, poichè il Municipio pagherà soltanto i materiali necessari a realizzare la scultura. L'opera infatti sarà donata da Valeria Catania un'artista dedita a tematiche di interesse sociale.

Una vecchia polemica

Si chiude così una polemica nata lo scorso aprile. in quell'occasione, il gruppo democratico aveva accusato la Sindaca e la presidente Lozzi d'aver disertato la cerimonia con cui commemorare il rastrellamento del Quadraro. Il PD si era chiesto, in quell'occasione, se tale assenza fosse dovuta "a 'semplice' sciatteria o, peggio, ad una precisa volontà di questa amministrazione di dimenticare“. All'epoca la risposta era stata immediata. "La memoria- aveva replicato - non appartiene solo al 17 aprile, ma ad ogni giorno dell'anno".

Per non dimenticare

Oggi, con l'annuncio della prossima installazione, il Municipio VII ribadisce il proprio approccio. Non un giorno nè una sola categoria di vittime. Non solo prigionieri politici, nè soltanto gli ebrei. "Con l'opera Svelat@mente avremo un'installazione permanente che potrà divenire anche meta di scolaresche ed aiuterà tutti a non dimenticare".