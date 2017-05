Statuario e la buca eterna: "Il transennamento è costato 40.000 euro"

In via Taurianova ci sono delle transenne carissime. Non a causa del materiale che è stato utilizzato per realizzarle. Si tratta infatti di banali tondini di ferro. Semplicemente quelle transenne sono costate molto perché sono posizionate lì da otto mesi. Un’enormità, soprattutto in considerazione del fatto che, la loro permanenza, hanno costretto a modificare il percorso ad una linea di trasporto. Causando disagi alla viabilità ed un danno all'eraro.

LA STORIA - “Ad agosto 2016 è stato recintato un piccolo avvallamento su Via Taurianova, quartiere Statuario. La recinzione – racconta Guido Marinelli, ex presidente del CdQ e referente municipale di ParteCivile Marziani in movimento – riduce la carreggiata della strada, costringendo la linea autobus 654 a deviare su altro percorso allungando di 220 metri il suo tragitto”.

IL TRAFFICO - Dell’esistenza di questo problema, fa sapere l’ex presidente del CdQ, “il Municipio è stato informato a settembre con una mia segnalazione ed almeno un altro paio di volte, fino allo scorso novembre. Dal primo sollecito ad oggi – precisa Marinelli – sono passati 250 giorni”. Ci sono due ordini di problemi che questa segnalazione determina. “Si incrementano i blocchi del traffico all'incrocio tra via Squillace e via Taurianova che già interessavano la linea 663 all'incrocio tra via Squillace e via Taurianova. Blocchi cui ora è soggetta anche la linea 654”. Ma c’è dell’altro.

I COSTI - L’ex presidente del CdQ Statuario Capannelle, prova a quantificare anche il presunto danno erariale. “Il costo a vettura-km per ATAC è stimato in 7,33€ – spiega Marinelli – considerando che la deviazione interessa 100 corse al giorno e che le deviazioni sono di 220 metri, ne consegue che ogni giorno si fanno 22 km in più. Quindi finora sono stati percorsi 5500 km aggiuntivi che, al costo di 7,33euro, fanno 40mila euro. Ora – conclude Guido Marinelli – possibile che in tutti questi mesi non sia stato possibile riparare una buca così piccola?” Conviene farlo prima possibile. Conti alla mano, ogni settimana che passa, Atac spende 1100 euro in più. Non è poco.