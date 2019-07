Capannelle, iniziati i lavori per il rifacimento di via Campo Farnia: "Era a rischio chiusura"

In via Campo Farnia, strada di collegamento tra i quartieri di Capanelle e Lucrezia Romana, è stato aperto un nuovo cantiere. Dal lunedì 22 luglio gli operai sono al lavoro per ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza di quanti, quotidianamente, percorrono quella via.

Manutenzione ordinaria inesistente

"La manutenzione di quella strada non è mai stata fatta" ha spiegato Salvatore Vivace Assessore ai lavori pubblici del Municipio VII – eppure lì ci passano linee di trasporto pubblico e c'è anche un importante Centro di assistenza alloggiativa temporanea (CAAT) dove abitanto centinaia di persone". Le condizioni dell'asfalto però non erano tali da garantire, ancora per molto, la sua percorrenza.

Il rischio di chiusura

"Rischiavamo di dover chiudere quella strada. Questo avrebbe comportato oltre agli evidenti disagi di chi ci abita, anche la soppressione di una linea di trasporto pubblico". Per evitare questo scenario, che avrebbe portato all'isolamento di centinaia di famiglie, è stato aperto un cantiere. Il tappetino bituminoso è stato rimosso e così anche lo strato sottostante di binder.

Il tratto interessato dai lavori

"La strada verrà rifatta e tornerà come, negli ultimi anni, non è mai stata" ha dichiarato sempre l'assessore municioale. L'intervento, previsto su circa 700 metri lineari da via Joan Mirò a via Pellaro, non comporta modifiche alla viabilità. Una volta terminate le operazioni sul manto, verrà anche disegnata la segnaletica orizzontale.