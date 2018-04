Residence Campo Farnia, 130 famiglie restano senz'acqua: monta la protesta

Niente acqua. Le famiglie che abitano nel centro di accoglienza alloggiativa temporanea di via Campo Farnia, i rubinetti sono rimasti all'asciutto. Da un'intera giornata centinaia di persone non possono usufruire del servizio idrico. Un disagio profondo che ha mandato su tutte le furie i residenti.

Una riparazione inadeguata

"Avevamo notato la perdita d'acqua lo scorso 21 marzo – racconta Ivano un residente del C.a.a.t. – l'abbiamo segnalato all'Acea, alla proprietà, al Municipio ma niente, si sono limitati a riparare male i tubi dov'è presente il contatore". Sacchi di plastica ed una camera d'aria, sono stati impiegati per sistemare in maniera estemporanea il tubo che perdeva. Una riparazione inadeguata.

Un disservizio problematico

"Da ieri sera l'acqua non arriva più negli alloggi – fanno sapere gli inquilini del residence, scesi in strada per protestare – qui ci vivono 130 famiglie, ci sono diversi invalidi ed almeno un centinaio i bambini sono i bambini che vivono in questo residence. Alcuni – fanno notare – sono addirittura neonati. Non possiamo restare in queste condizioni".

La testimonianza del Municipio

Sul posto anche un referente istituzionale, il presidente della commissione lavori pubblici municipale Stefano Rinaldi (M5s). " Confermo la serietà del problema che riguarda tutte le famiglie del C.a.a.t. anche se devo dire, essendomi confrontato anche con la presidente Monica Lozzi, che noi non abbiamo avuto alcuna segnalazione da parte dei residentio - spiega il consigliere municipale - in ogni caso ho personalmente provveduto a contattare Acea: verranno a riparare il guasto in serata".