Rubano cassaforte in villa ma vengono fermati, per scappare distruggono due auto in sosta

Una banda specializzata di ladri che nel tentativo di darsi alla fuga ha danneggiato due auto in sosta. Ad intralciare il loro 'lavoro' l'intuito di una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che, nella notte, ha consentito di sventare un importante furto in appartamento in via Annia Regilla al Quarto Miglio.

I militari, transitando nella strada a senso unico, hanno notato un’auto parcheggiata contro mano e si sono insospettiti; all’interno c’era un ladro che faceva da palo che ha dato il segnale ed è stato raggiunto in strada dagli altri, almeno 3, che dopo avere abbandonato la cassaforte che avevano smurato, hanno tentato tutti di fuggire con l’auto, una Bmw di grossa cilindrata, risultata rubata.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile gli hanno bloccato la via di fuga ma i malfattori, con manovre estreme hanno tentato di tamponare l’auto dei militari ma poi hanno deciso di fare retromarcia, cercando di farsi strada, senza riuscirvi, forzando e danneggiando due auto parcheggiate, una Mini Cooper e una Fiat Panda, a cui hanno provocato ingenti danni.

A quel punto vistisi oramai chiusi, i ladri hanno abbandonato l’auto e sono scappati a piedi. I Carabinieri sono riusciti a bloccarne uno, si tratta di un cittadino albanese di 31 anni che è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Nei pressi dell’abitazione è stata rinvenuta la cassaforte smurata dall’appartamento interessato dal furto dove i ladri stavano operando prima di essere disturbati dall’arrivo dei Carabinieri.

A bordo della loro auto, i Carabinieri hanno rinvenuto ricetrasmittenti, un piede di porco, un frullino, guanti, cappelli e altri attrezzi atti allo scasso.

L’arrestato è stato trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo. Le indagini dei Carabinieri proseguono per risalire all’identità degli altri componenti della banda.