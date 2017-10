Il Foro Contadino presenta i suoi prodotti agricoli a Km0 nel centro sportivo EmmeCi Sport

È un sodalizio che punta sulla salute e sul benessere psicofisico: da sabato 7 ottobre, il Foro Contadino – mercato agricolo di prodotti a Km 0 presente al Nuovo Salario – sarà presente ogni sabato, dalle 8:00 alle 18:00, presso il centro sportivo EmmeCi sport, in via Pellaro a Roma (zona Capannelle).

Continua, dunque, il successo del Foro Contadino, start-up di Paola e Alessio, due romani della generazione Erasmus. Dopo l’esperienza entusiasmante del mercato a Km0 al Nuovo Salario, inaugurato lo scorso marzo in Piazza Belotti, i prodotti di aziende agricole laziali si potranno acquistare anche nel centro sportivo.

“Dare voce agli imprenditori locali che troppo spesso subiscono passivamente lo strapotere della Grande Distribuzione e valorizzare le eccellenze del nostro territorio per sviluppare la cultura del benessere a tavola: questa è la nostra filosofia. Siamo ciò che mangiamo: un’alimentazione corretta è alla base del benessere. Se poi a questo aggiungiamo l’attività sportiva, la nostra salute ne guadagna”.

Ecco spiegata allora la sinergia con l’impianto EmmeCi Sport, frequentato da tantissimi giovani appassionati di varie discipline atletiche. Per loro e per i loro genitori è stata pensata questa nuova “agorà alimentare” dove si potranno incontrare direttamente i produttori delle migliori specialità agricole laziali per confrontarsi e conoscere segreti su come cucinare al meglio i prodotti che si acquisteranno. Alimenti genuini, la cui provenienza e la cui produzione è certificata dalla presenza degli agricoltori che ci mettono la faccia; tra i prodotti che si potranno trovare, ad esempio, ci sono carni, formaggi, latticini e gelati completamente biologici.

Ma tra gli obiettivi del Foro Contadino c’è il coinvolgimento dei giovanissimi non solo attraverso lo sport: “Stiamo organizzando una serie di iniziative che riguarderanno anche le scuole: la formazione per un’alimentazione corretta mangiare bene deve partire proprio dagli istituti e cercheremo di portare le eccellenze gastronomiche all’interno delle mense. Vogliamo che educare gli studenti romani al mangiare sano possa rappresentare un’opportunità di investimento anche per gli imprenditori laziali. Non è ammissibile che nei piatti dei nostri ragazzi finiscano carni o verdure provenienti addirittura da paesi non italiani”.

In occasione dell’apertura del mercato settimanale in via Pellaro, verrà offerta una degustazione di formaggio pecorino di latte crudo stagionato in grotta da assaporare con un ottimo vino rosso laziale.