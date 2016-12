Ex dazio via Appia Nuova: per il rilancio si punta ad un progetto partecipato

Riqualificare l’ex Dazio di via Appia Nuova, puntando sul coinvolgimento dei residenti. E’ questa la proposta che arriva dal Municipio VII. La struttura, anche se amministrativamente ricade nell’ente di prossimità confinante, è prospicente il centro abitato di Statuario. Non a caso infatti, il neo Comitato di Quartiere guarda con attenzione al suo futuro utilizzo.

LA VICENDA - Nel corso degli ultimi anni il destino dell’ex Dazio è rimasto incerto. La sua ubicazione, a metà strada tra il VII e l’VIII Municipio, non ha agevolato il rilancio dell’edificio. Il degrado, nonostante una posizione invidiabile –l’ex Dazio affaccia sulla Villa dei Quintili – a più riprese ha bussato alla sua porta . “Sono state murate porte e finestre ma poi non sono mai partiti i progetti tesi alla sua riqualificazione – ricorda la Consigliera di Fratelli d’Italia Flavia Cerquoni – il risultato è che la struttura più piccola dell’ex Dazio è tornata ad essere occupata”.

LEGALITA' E PARTECIPAZIONE - In attesa che il Municipio VIII torni ad interessarsi dell’edificio, l’iniziativa è stata assunta dal municipio confinante. “Abbiamo presentato una mozione per chiedere alla Presidente ed all’Assessore competente di farsi carico del problema che riguarda i cittadini di Statuario – fa sapere la Consigliera Cerquoni – vogliamo sia ripristinata la legalità e contemporaneamente sia attivato un percorso partecipativo per riqualificare quel bene”. Una proposta che dovrà passare al vaglio del Parlamentino di Cinecittà. E che potrebbe servire da pungolo per sollecitare l’interesse anche nel confinante Municipio VIII.