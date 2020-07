Scritte intimidatorie contro il comitato di quartiere Statuario Capannelle: "Fascio m***a"

Scritte intimidatorie contro il Comitato di Quartiere Statuario Capannelle. “CdQ fascio m***a”; “Latini a testa in giù” - queste le scritte, accompagnate dal simbolo falce e martello, realizzate da ignoti sul muro del Centro Civico di via Siderno e sulla serranda dello studio professionale di Guerriero Latini, presidente del comitato.

“Sono poi diversi giorni che la vice-presidente del Comitato di Quartiere, Manuela Rella, viene minacciata telefonicamente con chiamate anonime” - denunciano dallo Statuario Capannelle.

“Tutto questo solo perchè il Cdq si batte per la legalità, il rispetto ed il bene comune” - scrive il comitato che nei giorni scorsi aveva denunciato lo svolgimento “illegale”, “da parte di un’associazione vicina ai centri sociale di Roma est”, di un festival “in un'area abusiva di Statuario”.

“Il CdQ - hanno fatto sapere da via Siderno - sta valutando tutte le azioni da intraprendere a tutela del lavoro svolto sul territorio, della sicurezza nostra e delle nostre famiglie, non escludendo una dimissione in blocco se non verranno date le giuste garanzie”.

Ad esprimere solidarietà al CdQ Statuario Capannelle il vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi. “Il Comitato di Quartiere Statuario da sempre si impegna per la tutela del territorio, per il rispetto e delle regole e della legalità. Mi auguro che i responsabili delle intimidazioni siano individuati, al Comitato di quartiere va tutta la mia vicinanza”.