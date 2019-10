Capannelle, contestato il piano di riordino delle linee Atac: "Cittadini danneggiati"

Non è piaciuto il modo in cui sono stati ridisegnati i percorsi delle linee Atac in alcuni quartieri periferici del Municipio VII. La riorganizzazione, che nel quadrante Sud-Est della Capitale prende avvio il 21 ottobre, è articolata in tre distinte fasi. E prevede la modifica, il potenziamento e la cancellazione di alcune linee di bus.

La bocciatura

La razionalizzazione del servizio, pensata per migliorare le connessioni con le metropolitane A e C, non ha riscosso consensi nei quartieri di Capannelle e Quarto Miglio, tra i più interessati dalle modifiche. "E' uno schiaffo alla periferia della periferia del grande raccordo anulare" ha commentato le modfiche l'ex consigliera capitolina Erica Battaglia (PD).

Ecco come cambia il trasporto pubblico

I cambiamenti problematici

"Sapevamo di non poterci fidare e sapevamo di avere ragione: il piano di riordino delle linee Atac per il quadrante Statuario, Capannelle, Quarto Miglio è un danno per i cittadini" ha dichiarato la democratica, attualmente consigliera della direazione regionale del partito di Zingaretti. Nel merito Battaglia contesta quattro cambiamenti. "Dal 4 novembre la linea 118 non passerà più dentro il quartiere di Quarto Miglio, il 654 non garantirà più il collegamento con la metro A, il 664 avrà un solo capolinea a Colli Albani e il 662 non garantirà più il servizio alla luce di un presunto potenziamento del 663" ha sottolineato Battaglia.

Il taglio del servizio

"Sono centinaia di chilometri di percorrenza in meno al giorno – ha calcolato l'ex consigliere cittadina – si tratta di un taglio del servizio".Una decisione che va in senso opposto rispetto alle istanze del territorio. "E' tutto il contrario di quanto richiesto dai cittadini e ben denunciato anche dalla locale sezione del Pd di Capannelle. La maggiornza a 5 stelle ora fermi tutto questo".