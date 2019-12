Tuscolano, la “ludoteca diffusa” non chiude a Natale e per le vacanze diventa anche “itinerante”

La ludoteca, nel Municipio VII, ha un’accezione particolare. Non è riconducibile ad uno spazio fisico, ad un perimetro delimitato. E’ piuttosto l’insieme di tanti luoghi che, nelle periferie, si aprono ai bambini del territorio.

Le attività durante le vacanze natalizie

Il progetto, finanziato con i fondi della legge 285/1997 per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nel periodo natalizio prevede una serie di novità. Con le visite guidate a piazza Venezia, al Vaticano, al Museo Explora ed alla mostra dedicata ai Lego, la ludoteca municipale diventa "itinerante". Nel resto dell’anno invece, le attività sono promosse all’interno di scuole, biblioteche, impianti sportivi del territorio

La ludoteca diffusa

“Il progetto è stato varato un anno fa in forma sperimentale. È una ludoteca in cui si 'capovolge' il modello tradizionale in cui esiste una sede fissa in cui i bambini entrano: qui gli operatori sono fissi, ma si recano nei vari territori periferici per far giocare e svolgere attività ai bambini nei loro quartieri” ha spiegato l’assessora alle politiche scolastiche Elena De Santis.

Come partecipare

Dal 20 al 4 gennaio il programma di appuntamenti è fitto. Ma c’è sempre la possibilità di iscriversi. “L’idea è quella di allargare il più possibile la partecipazione – ha chiarito l’assessora municipale – e per riuscirci non bisogna fare altro che mandare un’email o fare una telefonata alla Ludoteca Giro Giro in torno” i cui contatti sono pubblicati sulla relativa pagina facebook.

La ludoteca diffusa compie un anno

In un anno di attività la “ludoteca diffusa” ha erogato attività, coordinate da psicologi, educatori, tecnici di laboratorio ed animatori, in tutto il territorio municipale. Dopo la fine delle vacanze natalizie le iniziative riprendono secondo il normale calendario.

Il programma settimanale

“Siamo operativi di pomeriggio, dopo che i bambini escono da scuola il lunedì presso la scuola di Fontanile Anagnino; il martedì alla scuola di via ed il mercoledì alla biblioteca Casa dei bimbi, circa 15 bambini. Inoltre da gennaio -ha tenuto a precisare l’assessora municipale - parte anche l'attività di atletica presso l'impianto comunale di via Gentile, previsto per il giovedì”. L’ultimo appuntamento settimanale per la ludoteca diffusa è quello di venerdì con attività che, dal 2020, si spostano nella nuova casa del quartiere di via Siderno”. Tutte le iniziative promosse nell’ambito della ludoteca diffusa ed itinerante sono gratuite. La partecipazione è vincolata solo all’iscrizione.