Quarto Miglio, saracinesche divelte e porte distrutte: baby gang devasta il nuovo mercato

Porte distrutte, saracinescehe divelte, bagni devastati e vetri infranti. Il mercato di Quarto Miglio ha subito un'incursione vandalica. A farne le spese sono state soprattutto le nuovissime strutture che l'amministrazione municipale aveva appena completato.

La Minisindaca Monica Lozzi mostra i danni subiti. "Mi sono veramente stancata – spiega mentre la telecamere riprende le scritte sui muri, le porte scardinate ed i sanitari devastati – per riqualificare il territorio noi programmiamo gli interventi con i cittadini. Facciamo riunioni, prepariamo progetti, ci impegnamo a trovare fondi e poi arrivano quattro imbecilli che non hanno un minimo di spina dorsale, per vanificare il lavoro che abbiamo fatto". E non è poco perchè, nel vecchio plateatico di via Menofilo, è stata realizzata una vera e propria piazza, dotata di servizi.

Baby gang ed atti vandalici

C'è un playground per il basket attrezzato con le porte del calcetto. Ci sono attrezzi per il fitness, panchine, altalene per bambini con disabilità. E sono stati realizzati anche degli uffici che l'amministrazione vorrebbe assegnare alle realtà del posto. Sono proprio quelli ad aver subito l'accanimento dei vandali. Per la presidente Lozzi, si tratta di una "baby gang". Un gruppo, forse di adolescenti, che sta creando seri problemi all'amministrazione. Il caso della scuola dell'Appio Claudio è solo l'ultimo di una serie. "Non vi ho parlato dei tavoli da ping pong che avevamo messo nelle piazze e che sono stati subito danneggiati – sottolinea la minisindaca, nel video girato – io mi appello ai residenti: se vedete qualche movimento o rumore sospetto, avvertite subito le forze dell'ordine. Da soli, come Municipio, siamo disarmati".

Il mercato e le videocamere

"Ancora non abbiamo fatto un calcolo esatto dei danni, ma vuoto per pieno parlerei di diecimila euro – stima l'assessore municipale al Commercio Piero Accoto – purtroppo qui ancora non è stata creata un'AGS e quindi è complicato per noi installare delle videocamere di sorveglianza". Il mercato è infatti stato inaugurato e gli spazi pubblici messi a disposizione. Ma il plateatico non è ancora a regime. "Tre box su quindici sono in funzione, gli altri invece sono stati messi a bando, così come gli stalli a terra che sono destinati ai produttori agricoli. Al massimo per novembre saranno assegnati. A quel punto si potrà costituire un'associazione di gestione dei servizi – spiega l'assessore al Commercio – e potranno anche essere installate delle videocamere". Nel frattempo però i vandali rischiano di tornare in azione.

Le risorse del Municipio VII

L'alternativa è che i sistemi di videosorveglianza siano installati dal Campidoglio. "Come Municipio, senza autonomia, è molto complicato – ha chiarito Lozzi – bisogna infatti mettere intorno ad un tavolo dipartimenti, uffici, polizia locale". Più facile che siano gli stessi operatori a prendersi cura dei beni che l'amministrazione ha appena realizzato. "Oltre alla difficoltà tecnica, l'installazione delle telecamere ha anche un costo considerevole. E noi – ha sottolineato l'assessore al Commercio – per questo mercato abbiamo già utilizzato 180mila euro". Non è poco per un ente di prossimità che, in assenza di decentramento amministrativo, può fare affidamento sui magri bilancio messi a disposizione dal Campidoglio.