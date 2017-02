Materna Aldo Fabrizio: "Mia figlia disabile per giorni senza insegnante di sostegno"

Tre giorni in classe senza la sua maestra di sostegno. Tanti, troppi, per Uma, bimba di 7 anni, disabile grave incapace di muoversi senza un aiuto esterno. E' successo alla materna Aldo Fabrizi di via Lemonia, tra il parco degli Acquedotti e via Tuscolana, la settimana scorsa, nei giorni a cavallo tra gennaio e febbraio. A denunciare l'episodio è la signora Stella, furiosa anche solo a ricordarlo. "La situazione adesso si è normalizzata - racconta a RomaToday - ma non assolutamente normale che perché mancano supplenti ne facciano le spese bambini che sono già in difficoltà".

Già, in assenza delle insegnanti ordinarie quelle di sostegno hanno coperto i buchi. Una situazione che non si è sbloccata finché Stella non ha alzato il telefono, gridando a chi era dall'altra parte: "Vi denuncio se non fate qualcosa per mia figlia". Il giorno dopo le supplenti sono arrivate. Una piccola storia, grande abbastanza per generare rabbia e malcontento.

La denuncia è stata intercettata dal capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio, Francesco Figliomeni. "Chiediamo al sindaco Raggi e all’assessore alle Politiche Sociali Baldassarre, se questa a loro giudizio si può definire inclusione e attenzione nei confronti di chi ha bisogno di aiuti concreti dalla società. Una discriminazione che denota una concreta indifferenza da parte dell’amministrazione capitolina, troppo presa dalle beghe interne per potersi occupare dei problemi della cittadinanza". Perché "una società civile si vede da come tratta i suoi cittadini, in particolar modo tutti quelli appartenenti alle fasce più fragili, vedi bambini, anziani, disabili, che ogni giorno devono affrontare difficoltà di ogni genere per poter veder realizzati quelli che sono i loro diritti primari".