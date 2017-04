Quadraro: una settimana di iniziative per ricordare le vittime del rastrellamento

Spettacoli teatrali e concerti. Presentazioni di libri ed itinerari guidati. La settimana dedicata al Nido di Vespe è iniziata. Come sempre, all’insegna della Memoria di quella tragica stagione che, nel quartiere, ha portato al rastrellamento di quasi mille persone.

LA MEMORIA IN PIAZZA - Il 17 aprile del 1944 resta scolpito nelle menti di quanti sono sopravvissuti. Come i partigiani dell’ANPI della sezione Quadraro Cinecittà. Sono loro ad organizzare, insieme all’Accademia Popolare dell’Antimafia, il percorso che giovedì 13 si snoda da piazza San Giovanni Bosco fino al parco Monte del Grano. Narrazioni, immagini e letture per portare “la memoria in piazza”.

ALTRI APPUNTAMENTI - Sabato 15 aprile è prevista una seconda passeggiata, questa volta organizzata dal Centro Sociale Spartaco. “Un tragitto che si dipana attraverso la memoria storica, urbanistica e sociale del quartiere Tuscolano – Quadraro: delle brevi tappe, per ricordare il rapporto tra cittadini e sviluppo edilizio dell’area dal 1912 al 1944. le fungaie e le osterie fuori porta; la Resistenza e la deportazione; la parrocchia ed il calcio popolare”.

SPORT POPOLARE - Tra i due eventi, un torneo di calcetto che si svolgerà il venerdì 14 aprile presso il centro sociale Corto Circuito. Nella stessa giornata, nella sala Bristol di via Selinunte, il Csoa Spartaco cura la presentazione del libro “Guerriglia Partigiana a Roma” di Davide Conti. Attraverso la ricostruzione documentale degli eventi, viene restituito al lettore il contesto storico in cui nasce e si sviluppa la Resistenza nel contesto capitolino. Un contesto in cui, “il Nido di Vespe”, acquista un ruolo preminente. E che, a distanza di 73 anni, si continua a ricordare. Con una settimana di appuntamenti organizzati in previsione di quel drammato 17 aprile del 1944.