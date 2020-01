Quadraro, un nuovo campo da gioco per le scuole medie ed elementari: dal 2018 sono senza palestra

Al Quadraro c'è un campetto sportivo che attende solo di essere inaugurato. E' stato realizzato in via Marco Decumio e può essere utilizzato per giocare a calcetto, basket e pallavolo.

Le scuole interessate

Il nuovo playground è stato costruito per gli studenti della Damiano Chiesa, il plesso dell'istituto comprensivo "Viale dei Consoli" che ospita sia una scuola elementare che una scuola media. Da tempo, chi frequentava le aule dei due edifici, non aveva più uno spazio adeguato per svolgere attività fisica.

La palestra scolastica chiusa

"Da un anno e mezzo i cinquecento studenti della Damiano Chiesa erano rimasti senza palestra. La dirigente scolastica, per problemi strutturali, aveva deciso di interdirne l'utilizzo" ha spiegato la presidente del Municipio VII Monica Lozzi. Un problema non indifferente per i bambini e gli adolescenti iscritti nel plesso del Quadraro. "Abbiamo capito che ci sarebbe voluto del tempo per riaprire la palestra, di conseguenza abbiamo stanziato circa 45mila euro per creare questo campo da gioco - ha spiegato la presidente Monica Lozzi - perchè gli alunni hanno bisogno di uno spazio adeguato dove praticare attività sportiva".

I disagi a catena

La chiusura della palestra, come avvenuto anche in altri casi nel territorio municipale, ha comportato una serie di disagi. Non sono stati soltanto gli studenti a restarne privati. Lo spazio è risultato indisponibile anche per le associazioni sportive dilettantistiche del territorio. Si tratta di quelle realtà che fanno affidamento proprio sulle palestre scolastiche per svolgere le proprie attività, a prezzi popolari ed in orario pomeridiano.

I fondi per sistemare la palestra

La realizzazione di un campetto polivalente, verosimilmente già a disposizione con la ripresa delle lezioni, non è l'unica buona notizia che arriva da quel plesso. "Sono stati reperiti anche i 600mila euro che servivano per sistemare la palestra scolastica, che è una scuola consolidata. Il progetto è pronto ed anche il bando è stato pubblicato, dunque la palestra sarà consolidata entro il 2020". E' una buona notizia anche per le associazioni sportive dilettantistiche: quando i lavori saranno terminati, avranno a disposizione uno spazio in più per le proprie attività.