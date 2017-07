Appio Claudio, tagliati anche i platani di viale Spartaco: "E' mancata la prevenzione"

Dopo le monumentali albearture di viale Giulio Agricola, i residenti dell'Appio Claudio hanno dovuto riunciare ad altri platani. Si tratta di quelli che sono stati tagliati, anche a mezza altezza, a viale Spartaco.

Normale piano di manutenzione delle alberature

La fine di questi platani, non è in alcun modo correlata all'apertura di un cantiere. "La giunta municipale ha reso noto che l'intervento fa parte di un piano di verifica e manutenzione delle alberature in atto sull’intero territorio" ha fatto sapere il consigliere Fulvio Giuliano (FdI-AN) che si è interessato della questione, insieme alla coordinatrice del partito Maria Grazia Cacciamani. Della vicenda si sta interessando anche Anna Maria Turnaturi, la cittadina che per prima segnalò l'ingloriosa fine degli alberi di viale Giulio Agricola.

Le verifiche ed il necessario abbattimento

Il ciclo di vita dei platani di viale Spartaco, è stato interrotto per una ragione diversa. Qui non è prevista infatti la realizzazione di parcheggi interrati. Si tratta semplicemente del risultato di "analisi effettuate dai tecnici" spiegano Giuliano, Cacciamani e Turnaturi. Analisi il cui esito è stato impietoso: gli alberi "non sono risultati più tollerabili e la situazione di instabilità è stata tale che si è reso necessario l'abbattimento". L'addio ai platani di viale Spartaco, è avvenuto per garantire la massima incolumità ai cittadini che vi transitano.

La necessaria prevenzione

In particolare i platani in questione, secondo i tecnici che ne avevano visionato lo stato di salute sono stati considerati irrecuperabili ed in una situazione di instabilità tale che si è reso opportuno il loro abbattimento . "Ben vengano, in ogni caso, tutti i provvedimenti necessari per la sicurezza dei cittadini - concludono i tre esponenti locali di Fratelli d'Italia - il programma di prevenzione doveva però essere messo in atto già da molto tempo. Non si dovrebbe giungere all’abbattimento delle alberature, ma alla loro salvaguardia".

L'adeguata ripiantumazione

Sulla questione si è speso anche il Consigliere capitolino di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. "Avere floride aree verdi nei nostri quartieri è senza dubbio un arricchimento per la comunità. Per questo – ha promesso De Priamo - provvederò il prima possibile a verificare presso gli uffici competenti se esiste un adeguato programma di ripiantumazione di nuovi alberi al posto di quelli già abbattuti".