Parco degli Acquedotti, accesi i lampioni: non c’è grande bellezza senza adeguata sicurezza

Sessantotto lampioni a led. Due chilometri di percorso. Sono questi i numeri del nuovo impianto d’illuminazione che il 27 dicembre è stato attivato nel parco degli Acquedotti.

La fruizione serale

L’area verde della Grande Bellezza è ora a disposizione dei cittadini anche nelle ore serali. “E' fondamentale portare l'illuminazione perchè consente di vivere il parco anche di inverno quando la luce cala presto e c'è voglia di stare fuori” ha ricordato la Sindaca durante la cerimonia d’accensione dei lampioni.

Un'operazione che riannoda i fili

Finora la fruizione del parco è stata garantita soprattutto dall'infaticabile azione di quei volontari che, quotidianamente, se ne prendono cura. Effettuano la manutenzione degli arredi, bonificano i fossi, mettono a dimora e mantengono in vita le nuove alberature. Ora, i duemila metri d’illuminazione, mostrano che anche il Campidoglio vuole impegnarsi per migliorare quest’area verde. “Sono operazioni – ha riconosciuto in tal senso la Sindaca Raggi - che ci fanno riannodare i fili che questa città aveva perso sulla cura e la manutenzione ordinaria”.

La richiesta arrivata dal territorio

La sistemazione dei lampioni, nel parco di via Lemonia, arriva subito dopo un’analoga operazione realizzata nel parco della Romanina. “Chi abita in questi territori, e soprattutto chi pratica dell’attività sportiva – ha dichiarato la minisindaca Monica Lozzi - chiede di poter godere di queste aree verdi anche all’imbrunire. E la nostra intenzione è di consentire che un numero sempre crescente di cittadini per bene possa frequentarli”.

L'omicidio di Diabolik

Il 7 agosto del 2019 il parco degli Acquedotti è stato teatro di un episodio di cronaca nera. E’ lì infatti che si è consumato l’omicidio di Fabrizio Diabolik Piscitelli, il capo ultra biancoceleste. “E’ stato un fatto di cronaca che ricordiamo molto bene – ha commentato la presidente Monica Lozzi – ed anche per questo riteniamo che portare l’illuminazione in un parco sia un momento positivo. Lo rende più attraente, ne migliora la fruizione. E’ un bel momento che contribuisce a tenere lontano ciò che di brutto accade in questo territorio”.

Un parco ricco di storia

“Portare i lampioni nel parco rappresenta un primo passo, se si punta a migliorare la sicurezza in questo quadrante cittadino, Da solo non basta, perché poi servono anche più controlli” ha ribadito la presidente del Municipio. Però serve a dimostrare che l’attenzione delle istituzioni non si è spenta. Ed in tal senso, l’accensione delle luci, può rappresentare anche una metafora. Un bel capitolo nella storia d’un parco che, da decenni, continua a regalare pagine dense di romanità.