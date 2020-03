Municipio VII: atti intimidatori alla giunta Lozzi, gomme squarciate per la terza volta all’assessora De Santis

“Non lo capite che non ci spaventiamo?”. La minisindaca del VII Municipio, Monica Lozzi, si rivolge direttamente agli autori del gesto intimidatorio e lo fa attraverso un post sulla sua pagina Facebook, all’indomani di un nuovo “attacco”. Già perché, come denuncia la presidente del settimo, nella notte tra venerdì e sabato, ignoti hanno squarciato le gomme dell’auto all’assessora alla scuola Elena De Santis, una Toyota grigia.

Gomme squarciate per la terza volta, denuncia alle autorità competenti

“Me l'aspettavo. Non vi siete scagliati contro di me, ma contro una della mia squadra: sappiate che è come se l'aveste fatto a me” ha detto Lozzi annunciando una denuncia alle autorità competenti. “Per la terza volta avete squarciato le ruote della macchina della mia assessora alla scuola, Elena De Santis.

Lozzi: “Il vostro travaso di bile, ci esalta”

Ha aggiunto: “Prima vandalizzate le scuole, poi i parchi, ora la macchina. Non lo capite che non ci spaventiamo? Che nulla ci ferma? Che i vostri bassi atti di vigliaccheria e bullismo non ci fanno retrocedere? Anzi! Sono il segno che stiamo facendo bene e che la cosa vi infastidisce. Bene, benissimo! Il vostro travaso di bile ci esalta!”. Ha concluso: “Da parte nostra continueremo a fare il nostro lavoro: la parte buona della città è con noi!”