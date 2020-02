Ciclabile Tuscolana: in attesa del prolungamento, sistemata la “Salita del Quadraro”

Sono terminati gli interventi di sistemazione del manto stradale in via Tuscolana. Le operazioni, condotte in orario notturno per non impattare sul traffico cittadino, hanno interessato la carreggiata tra via Santa Maria del Buon Consiglio a Porta Furba, in direzione centro.

La Salita del Quadraro

“I lavori di ripristino del manto stradale, dietro nostra richiesta, sono stati realizzati dal Dipartimento Simu su una superficie complessivamente estesa su 6500 metri quadrati ed ha interessato la Salita del Quadraro ed altri punti della via Tuscolana che risultavano ammalorati” ha spiegato Salvatore Vivace, l'assessore alla mobilità ed ai Lavori pubblici del Municipio VII. Il rifacimento del tappetino d’usura e, nei punti più critici, del sottostante binder, rappresentano solo i primi lavori che andranno ad interessare quel tratto di Tuscolana.

Il prolungamento della ciclabile

Dalla fermata Numidio Quadrato, proseguendo per la Salita del Quadraro, fino all’interesezione con via delle Cave, è infatti previsto un altro e più significativo intervento. In quel tratto è stato infatti pubblicato il primo bando di prolungamento della ciclabile Tuscolana. La pista, prevista in tutti e due i sensi di marcia, si affiancherà al marciapiede esistente, per passare sotto gli archi di Porta Furba e proseguire in direzione centro.

L’avviso pubblico per il primo stralcio dei lavori si chiuderà nel mese di marzo. Seguirà un secondo lotto, da via delle Cave fino alla stazione Tuscolana. In tal modo la ciclabile finirà per collegare Subaugusta al centro cittadino. E non sarà l’unico interevento finalizzato alla mobilità sostenibile, visto che sono in fase di progettazione ciclabili dirette su viale Palmiro Togliatti e, fuori dal Raccordo Anulare, verso Tor di Mezzavia. Si tratta di operazioni che non saranno d’immediata realizzazione.

Le buche sulla Salita del Quadraro

Nel prossimo futuro è infatti previsto il prolungamento fino a via delle Cave. Nel presente, invece, gli interventi sulla viabilità locale, sono destinati a migliorare gli spostamenti di chi si muove in auto ed in scooter. Per questi cittadini, le buche della Salita del Quadraro, saranno solo un ricordo.