Appio Claudio: dopo tre anni riapre l'area giochi di via Lemonia

Sono trascorsi quasi tre anni dalla chiusura dell’area giochi di via Lemonia. A causa degli arredi, considerati pericolanti, lo spazio prima e stato interdetto al pubblico. Poi, visto che i bambini riuscivano ad accedervi lo stesso, giostrine a molla, altalene e scivoli sono stati rimossi. Tra le proteste dei residenti.

LA RACCOLTA FONDI - Grazie ad un’iniziativa della rete territoriale Cinecittà Bene Comune, domenica 12 dicembre alle ore 12, l’area giochi torna a disposizione dei più piccoli. “Tempo permettendo, giovedì montiamo l’altalena a due posti che siamo riusciti a comprare con i soldi donati dai cittadini – spiega Alessandro Luparelli, portavoce della rete CBC – abbiamo anche acquistato i tappetini antinfortunistica. E’ chiaro che purtroppo l’area risulta molto ridimensionata rispetto a com’era prima. Ma con i soldi che abbiamo messo da parte, in tutto 1755 euro, non abbiamo potuto comprare altro”.

CITTADINI E BUROCRAZIA - La Rete Cinecittà Bene Comune da tempo aveva raccolto i fondi necessari per acquistare altalena e tappetini. “A dicembre eravamo già pronti a montarli, ma abbiamo dovuto rinunciare perché mancava un’autorizzazione del Dipartimento capitolino. Abbiamo atteso fino a oggi per fare le cose in maniera corretta. Tra l’altro adesso – aggiunge Luparelli - ci sono anche le risorse per la manutenzione e per la pulizia dell’area che, a questo punto, possiamo riaprire al pubblico”. Un obiettivo raggiunto a costo zero per le casse delle istituzioni locali. Un risultato ottenuto unicamente grazie all’iniziativa, rigorosamente dal basso, di questi cittadini.

LA SECONDA INAUGURAZIONE - Da segnalare che, sempre sabato 12 febbraio ma alle ore 11, sarà inaugurata anche la sede dei volontari del parco degli acquedotti – fa sapere Luparelli – si tratta semplicemente di un box Acea molto piccolo, 4 metri x 5, che era stato ceduto all’Ente parco. Adesso è stato sistemato e da questo fine settimana potrà essere utilizzato dai volontari per lasciare i loro ferri del mestiere”.