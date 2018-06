VIDEO | Dentro la villa dei Casamonica abusiva e confiscata: "Sarà abbattuta per fare un giardino"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Siamo entrati nella villa in occasione della visita fatta nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 giugno, dal ministro dell'Interno Matteo salvini e il presidnete della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Una struttura grande circa 300 metri quadri, con tanto di ampio guardino privato e alberi di ulivo, completamente abusiva e sequestrata ad una delle famiglie più potenti della Capitale: i Casamonica. "Come spesso accade i beni che lo stato confisca alla criminalità sono opere abusive, come in questo caso - spiega il presidente Zingaretti -. Va quindi necessariamente abbattutta ed abbiamo già stanziato 250mila euro per farlo, costruendo poi un giardino a disposizione della collettività e che verrà gestito dal comitato di quartiere". "Per noi un parco va benissimo - dice Carlo Feliciani, presidente del comitato di quartiere Campo Romano-Casalotto - sicuramente è meglio di quello che c'è ora, una zona in completo abbandono e degrado".

La villa sorge al civico 15 di via Roccabernarda, di fronte ad un'altra struttura confiscata sempre alla famiglia Casamonica e che la Pisana ha già assegnato ad una associazione di genitori con figli affetti da autismo. E di fianco ad un'altra villa ancora abitata da Casamonica.