Romanina, incidente sul lavoro: resta incastrato nel montacarichi

Incidente sul lavoro, oggi 7 agosto, in via Enrico Ferri a pochi metri dall'area commerciale della Romanina. Il dipendente di una ditta, mentre stava scaricando alcune merci, è rimasto incastrato tra il montacarichi e una parete.

Sul posto, allertati, gli agenti della polizia di stato del commissariato Romanina, i vigili del fuoco e il personale medico. Il lavoratore è stato soccorso e portato in ospedale in codice giallo. Da determinare le cause dell'incidente.