Tuscolana, guerra agli incroci pericolosi: pronte due rotatorie

All'altezza di Ponte Linari, ogni mattina migliaia di automobilisti sferragliano con freni e frizioni. Sotto via Tuscolana, sono infatti presenti due incroci particolarmente trafficati. Vengono quotidianamente attraversati dai lavoratori diretti verso il centro città, ma anche da quanti devono raggiungere il quadrante di Tor Vergata.

Dagli incroci alle rotatorie

Le due intersezioni stradali sono quindi la causa di rallentamenti, colpi di clacson e qualche evitabile incidente. "La progettazione di quegli incroci era sbagliata– ha osservato l'assessore ai Lavori pubblici del Municipio VII Salvatore Vivace – e sicuramente la segnaletica orizzontale non era affatto adeguata. Per questo abbiamo deciso di mettervi mano, puntando su due soluzioni più congegnali". Analizzati i flussi di traffico, i tecnici del municipio hanno suggerito l'opzione delle rotatorie.

Sperimentazione in corso

La prima, è già stata realizzata. "La seconda è quella che si trova in direzione Casal Morena e sarà installata a partire dalle 8.30 del 3 gennaio. Si tratta comunque di soluzioni provvisorie, sperimentali. La nostra intenzione – ha chiarito l'assessore municipale – è quella di analizzare i risultati che queste rotatorie determinano". Se saranno positivi, si passerà alla fase due: ovvero alla realizzazione di rotatorie vere e proprie. "Siamo pronti ad investire delle risorse per sostituire i new jersey di plastica". Per farlo, si ricorrerà ad un appalto straordinario. Prima però occorre verificare la bontà della soluzione trovata. La sperimentazione è già iniziata.