Anagnina: conclusi i lavori sotto al cavalcavia di via Tuscolana. Erano fermi da anni

A settembre, la caduta di alcuni calcinacci dal cavalcavia della Tuscolana, aveva provocato una momentanea chiusura al traffico dell’area sottostante. Quell’imprevisto, risolto nel corso di un fine settimana, ha paradossalmente avviato un percorso virtuoso. Ha consentito infatti di riaccendere i riflettori su quel tratto di strada. Ed una volta liberati i fondi per affrontare rapidamente la questione, è stato possibile chiudere anche un altro annoso cantiere.

ANNI DI DISAGI - “Finalmente riapre il sottopasso che, dal 2012, non poteva più essere utilizzato dagli automobilisti provenienti dal centro per fare inversione – spiega la Presidente del Municipio VII Monica Lozzi – questo genere di manovra era infatti consentita soltanto a coloro che arrivavano dai Castelli”. Per cambiare direzione, bisognava infatti spingersi ben oltre il raccordo, arrivando all’altezza di Ikea, diversi chilometri più avanti.

IL RITORNO ALLA NORMALITA’ - “I lavori sono ripartiti a Novembre, dopo cioè che sono stati sbloccati i fondi dipartimentali del programma interventi, relativo alle opere di riassetto e completamento della via Tuscolana – aggiunge la minsindaca – e questo significa che oggi, dopo una lunga attesa, si è finalmente tornati alla normalità”.