Sorpreso a spacciare dosi di marijuana in strada, in casa mezzo chilo di stupefacente

Spaccio di marijuana alla Romanina dove nel pomeriggio di martedì i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 40enne nigeriano con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Transitando in via Ponte delle Sette Miglia, i Carabinieri hanno sorpreso il pusher cedere alcune dosi di marijuana ad un connazionale, poi identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

In possesso al 40enne, rinvenuti nascosti nelle maniche del giaccone e negli indumenti intimi, i Carabinieri hanno recuperato e sequestrato 224 grammi della stessa sostanza.

La successiva perquisizione nell’abitazione dell’arrestato, in via Salvatore Barzilai, i Carabinieri hanno recuperato una busta con altri 276 grammi di marijuana, 790 euro in contanti, bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento.

L’arrestato è stato portato caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.