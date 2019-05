Romanina: residenti e poliziotti salvano un gheppio ferito

Uno splendido esemplare di gheppio, che girava spaurito e ferito per via Ulderico Mazzolani, è stato preso in consegna da una pattuglia della Polizia di Stato e, dopo una notte in commissariato è stato consegnato nelle mani esperte dei volontari LIPU.

E' successo sabato sera, quando i poliziotti del commissariato Romanina, mentre pattugliavano la loro zona, si sono imbattuti in un capannello di persone che seguiva un cucciolo di falco ferito e zoppicante.

Gli agenti, insieme ad alcuni cittadini, sono riusciti ad afferrare il volatile ed a riporlo al sicuro in una scatola di cartone forata e ventilata.

In attesa dell’intervento degli operatori del Centro Recupero Fauna Selvatica della LIPU che domenica hanno preso in consegna l’uccello, i poliziotti, grazie ai consigli da parte del Comando Carabinieri Nucleo Forestale, sono riusciti a fargli trascorrere una notte tranquilla, rifocillandolo con carne e acqua.