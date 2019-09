Romanina, ultimatum scaduto: dopo 11 anni via il campo rom da via Schiavonetti

Via l'ultima casetta dal parcheggio di via Luigi Schiavonetti. E' l'ultimo atto di una vicenda che era stata ampiamente annunciata. Da giorni, a ridosso dei new jersey che delimitavano l'area, era comparsa una determina dirigenziale. Un ultimatum intimava alle ultime famiglie rimaste, una decine per il Comune, di lasciare il parcheggio.

Rimosso l'ultimmo modulo abitativo

"È giunta a conclusione un'altra delle folli storie del nostro Comune. Mi riferisco al parcheggio di via Schiavonetti, o meglio a quello che sarebbe stato un parcheggio se lì non fosse stato consentito l'allestimento di un campo Rom" ha commentato la presidente del Municipio VII Monica Lozzi. Il campo risulta essere tra quelli "tollerati", non autorizzati.

Niente assistenza alloggiativa

La data entro la quale dovevano essere rimosse le "abitazioni con ruote" era quella del 6 settembre. Alcune famiglie hanno però deciso di sfidare l'amministrazione, restando nel posto dove avevano preso dimora ormai da una decade. Per loro, come chiarito nella determina dirigenziale, il Campidoglio non ha previsto l'attivazione di misure di sostegno specifiche. Queste infatti vengono messe a disposizione solamente per gli ospiti dei campi autorizzati. Agli occupanti del parcheggio, quindi, no si applica il cosiddetto "Piano rom".

Il parcheggio torna a disposizione

"Il campo era abitato da famiglie per nulla indigenti, che non necessitavano affatto di aiuti o agevolazioni, ed era provvisto di acqua e luce. La stranezza più grossa – ha confermato la presidente Lozzi - è che non risultano esserci atti che avessero dato formale autorizzazione all'allestimento del campo, che con la sua esistenza ha di fatto impedito al Comune, al Municipio VII e ai cittadini di usufruire di un parcheggio all'interno di una grande area commerciale". I clienti dei megastore della Romanina, avranno degli stalli in più dove poter posteggiare la propria auto.