Riqualificazione campo sportivo a Morena

La Polisportiva Giovanile Salesiana S.Anna con sede a Morena (zona Castelli Romani) con la collaborazione di SportSupporter ha sviluppato un progetto di Crowfounding per la riqualificazione completa di un campo sportivo che fu per oltre 20 anni un punto di riferimento per tantissimi ragazzi amanti dello sport e punto di comunicazione per i tanti giovani del quartiere. Abbiamo bisogno di tutti voi per dare nuovamente ai ragazzi di Morena e dintorni un luogo in cui si sentano liberi di esprimersi in varie attività e in cui possano identificarsi vivendo nel rispetto degli spazi, delle regole civili e di buona educazione. Ringraziamo sin da ora tutti quelli che ci sosterranno e che contribuiranno a realizzare questo sogno per i nostri ragazzi!