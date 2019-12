Parco della Romanina, per Natale si accendono i lampioni nel parco

Il Natale regala alla Romanina un parco realmente fruibile. Dal 16 dicembre infatti nell'intera area verde compresa tra via Alimena e via Schiavonetti entrano in funzione centinaia di nuovi lampioni.

Le novità

“Abbiamo provveduto a realizzare, da zero, tutto il sistema d’illuminazione del parco. Restituire all'area la dignità che merita era una nostra priorità. E per riuscrivi abbiamo progettato anche altri servizi, come il campetto polivalente e l'area giochi" ha dichiarato dichiarato Monica Lozzi, Minisindaca del Municipio VII. Non si tratterà delle uniche novità di cui potranno beneficiare i residenti della Romanina. Tra gli interventi previsti, ce ne sono alcuni che mirano a migliorare la dotazione arborea del parco.

Le querce da sostituire

All'interno dell'area verde di via Schiavonetti, è presente anche il cosiddetto "Giardino della Legalità". E' stato inaugurato nel novembre del 2018 con una cerimonia che ha visto la partecipazione anche di alcuni esponenti dell'ex governo gialloverde, come il ministro della Giustizia Bonafede. In quell'occasione erano state messe a dimora ventisette querce, una per ogni giudice ucciso dalla Mafia. Dimenticate dal Servizio Giardini, quelle essenze arboree si sono rapidamente seccate.

La promessa

L'installazione e la messa in funzione dell'impianto di illuminazione, porta in dote un'altra novità. "Grazie ad un appalto in essere del Dipartimento Ambiente - ha annunciato Monica Lozzi - le querce che la scorsa estate sono morte, verranno sostituite". E sarà garantita anche la potatura degli alberi che impreziosiscono l'area verde. Il parco, illuminato e verde, si candida ad abbandonare le pagine di cronaca nera. Da meta di atti vandalici, se le promesse saranno mantenute, è destinato a diventare un importante punto d'aggregazione del quartiere. Con i nuovi lampioni, anche in inverno.