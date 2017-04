Via Anagnina, addio alle buche: iniziano i lavori di "rigenerazione stradale"

Via Anagnina, nel tratto fuori dal Raccordo Anulare, ricorda un cratere lunare. La consolare, solcata da buche e profonde irregolarità del manto stradale, è particolarmente pericolosa per i mezzi a due ruote. Ma rappresenta un’insidia anche per le sospensioni delle automobili.

LA PERIFERIA - La buona notizia è che, proseguendo nell’opera di rifacimento delle strade del territorio municipale, l’Assessore Salvatore Vivace ha dato comunicazione dell’avvio dei lavori anche su via Anagnina. “Il tratto interessato sarà tra via Gasperina fino a Vicolo Anagnino”. Dopo la parentesi dedicata all'Appio Latino, gli interventi disposti dal municipio tornano ad interessarsi della periferia più estrema del territorio amministrato da Lozzi.

UN CRATERE LUNARE - “I lavori –spiega l’assessore Vivace – saranno effettuati in orario notturno in modo da recare meno disturbo possibile alla viabilità diurna”. Osservando le foto che lo stesso Vivace ha postato sul proprio profilo facebook, si notano le condizioni disastrose della strada. In alcuni punti il quadro peggiora ulteriormente a causa dei restringimenti della carreggiata che si sono trasformati, negli anni, in micro discariche. Gli interventi per la messa in sicurezza di via Anagnina, “Interesseranno entrambe le carreggiate e saranno sistemati i due tratti di restringimento carreggiata che sono dovuti a problemi di alcune alberature”.