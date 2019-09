Scavalca il muro di cinta di una villa ma viene visto da un passante, ladro in manette

Lo ha visto un passante mentre scavalcava il muro di cinta di una villa in zona Anagnina. Per questo un cittadino romeno di 32 anni, in Italia senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato, la scorsa mattinata, dai Carabinieri della Stazione Roma IV Miglio, con l’accusa di tentato furto in abitazione.

L’uomo, è stato notato da un passante, mentre scavalcava agilmente, il muro di recinzione di una villa in via Mormanno, ed ha allertato subito una pattuglia di Carabinieri in transito in quel momento.

Intervenuti nell’immediato, i militari sono entrati nel giardino dell’abitazione ed hanno sorpreso il malfattore mentre stava scassinando la serratura della porta d’ingresso, con attrezzi da scasso e lo hanno bloccato.

L’arrestato è stato portato in caserma dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.