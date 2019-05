Nastro isolante per bloccare le cellule del cancello dei box, ladro incastrato da un passante

Ha usato il nastro isolante nero per bloccare le fotocellule del cancello elettrico di accesso ai box condominiali di via Antonimina, all'Anagnina ma è stato notato da un passante alle 9:00 del mattino. Fortuna è stata che proprio in quel momento gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Romanina stavano transitando sulla predetta via.

Fermati dal cittadino e appreso quanto aveva visto, i poliziotti sono scesi nel garage dove hanno trovato il ladro con parte della refurtiva ancora in mano. Perquisito, gli agenti hanno rinvenuto alcuni spadini e altri arnesi atti allo scasso nonché diversi generi alimentari e articoli per edilizia.

Il 50enne romano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto e denunciato per ricettazione e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.