Ladri in casa: forzano le grate della finestra e rubano gioielli ed orologi

Ladri in casa alla Romanina dove gli agenti di polizia di Stato del Commissariato Tuscolano hanno arrestato due stranieri, un serbo di 36 anni ed montenegrino di 30 anni, entrambi con precedenti di Polizia, per furto in abitazione. E' accaduto intorno alle 19:30 dello scorso 20 novembre.

I due sono stati bloccati dai poliziotti dopo essere riusciti ad entrare in un appartamento di via Alessandro Stoppato, forzando le grate di una finestra con un piede di porco.

La refurtiva, consistente in gioielli ed orologi, è stata recuperata e restituita all’avente diritto.