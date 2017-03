Street art alla Romanina: arriva l'obelisco nasone di Maupal

Un anonimo muro del raccordo anulare si è trasformato in una grande tela. Al posto del grigio cemento, In via Pietro Rosano è arrivato l’azzurro del cielo, il bianco delle nuvole. Ed un enorme nasone. Si tratta di una delle dieci opere previste nell’ambito del progetto GRAART.

IL RICHIAMO AL PONTEFICE - L’artista che ha realizzato il murale della Romanina è Muarizio Pallotta, in arte Maupal. Si tratta dello stesso street artist che ha trasformato Papa Bergoglio in un supereroe. “Stavolta però l’artista di Borgo Pio non ha trasformato un papa in supereroe o una regina in yogi ma - usando ugualmente simboli di immediata comprensione - ha innalzato la tipica fontanella pubblica romana al ruolo di imponente obelisco egizio – ha spiegato David Diavù Vecchiato, coordinatore del progetto finanziato da Anas - Eppure anche in questo dipinto un papa c’è, o almeno io lo vedo. Eccolo là, al centro esatto dell’opera: è Papa Sisto V, pontefice del Rinascimento, qui evocato e concettualmente ritratto”.

L'OBELISCO E L'ACQUEDOTTO - Come ricorda Vecchiato, fondatore del MU.Ro.(Museo Urban Art di Roma) “Sisto V fu il papa che completò i lavori dell’Acquedotto Felice (a cui diede il suo nome di battesimo) e – oltre alle tante fontane che costruì in centro città – donò anche la fontana di Porta Furba a questa zona periferica di acquedotti romani. Sisto V fu il papa che tracciò le strade principali della città di Roma per collegare con dei rettilinei le principali basiliche della città, e che fece alzare i quattro obelischi di piazza San Pietro, piazza del Popolo, piazza dell’Esquilino e piazza San Giovanni in Laterano, per offrire ai pellegrini dei monumentali punti di orientamento tra queste basiliche”. L’obelisco in quest’opera assume la forma di una fontanella, un nasone per dirlo alla romana, “uno delle pochi elementi di arredo urbano uguali in centro come nelle periferie” . Un elemento di congiunzione, un collegamento. Un raccordo. Come il Gra. Anzi, il Graart.