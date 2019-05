Anagnina: droga, una pistola rubata e due fucili in casa. Nei guai padre e figlio

Trecentro grammi di hashish e 100 di marijuana, oltre ad una pistola risultata provento di furto. Questo quanto sequestrato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Salario Parioli, diretto da Antonio Roberti, al termine di una indagine protrattasi per alcuni giorni, e conclusasi con l’arresto di un uomo italiano di 44 anni, e la denuncia del padre di quest’ultimo, che dovrà rispondere di ricettazione di una pistola calibro 22 risultata provento di furto e di detenzione abusiva di arma da fuoco.

La base di spaccio è stata individuata nell’abitazione all'Anagnina del 44enne, che è stata perquisita dagli investigatori dopo un prolungato servizio di appostamento. Rinvenuti 300 grammi di hashish e 100 di marijuana, oltre bilancini di precisione e ad una cospicua somma di danaro.

Nell’abitazione del padre, invece, è stata rinvenuta una pistola calibro 22, risultata provento di furto, oltre a numeroso munizionamento. Al termine delle operazioni il 44enne è stato arrestato e dovrà rispondere per la detenzione al fine di spaccio dello stupefacente, mentre il padre è stato denunciato per ricettazione e per la illecita detenzione dell’arma.

Sequestrati inoltre al genitore due fucili, corredati del relativo munizionamento e disposto a suo carico, il ritiro della licenza di caccia.