Tor di Mezzavia, blitz della Polizia al raduno di audiotuning: decine di controlli

Nel penultimo raduno svoltosi a Tor di Mezzavia, si era presentato anche un Tir. Lo scorso venerdì invece, al consueto appuntamento degli appassionati di tuning, si sono presentate altre vetture. Senza assetti ribassati, né carrozzerie aerografate. La auto che hanno fatto capolino nel piazzale dov’era previsto l’ennesimo raduno, sono state infatti quelle della Polizia Stradale.

IL BLITZ - In seguito ai numerosi esposti dei residenti che lamentavano disturbo della quiete pubblica, gli agenti della Stradale hanno provveduto all’ identificazione dei presenti. La loro posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e rischiano tutti delle multe salate.

UNA DIFFICILE CONVIVENZA - I controlli messi in campo durante le operazioni di venerdì 17 marzo, non sono stati i primi disposti per contenere il fenomeno. L’audiotuning esercita infatti un grosso potere attrattivo nei confronti di cittadini. Ne sono attratte persone d’ogni fascia d’età. Al tempo stesso però questi raduni, svolgendosi in una zona non distante da un centro residenziale di Tor di Mezzavia, ingenera le comprensibili proteste degli abitanti. Il rombo dei motori, unito a quello dei subwoofer, rende difficile la coesistenza. E diventa quasi impossibile, come molte volte sottolineato dai residenti, riuscire a prendere sonno.