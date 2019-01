Gregna Sant'Andrea, lavori impianto idrico: sei ore senz'acqua

Acea Ato 2 comunica che per consentire l’esecuzione di interventi di potenziamento dell’impianto idrico a servizio della zona di Sant’Andrea, ricadente nel VII Municipio di Roma, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua dalle ore 23:00 di mercoledì 23 gennaio 2019 alle ore 05:00 di giovedì 24 gennaio 2019, salvo

imprevisti.

Di conseguenza, si verificheranno abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nelle seguenti vie:

Via Anagnina, da via di Acqua Acetosa Anagnina a via di Valle Copella e vie limitrofe

Via del Fosso di S. Andrea e vie limitrofe

Via di Quarto Rubbie e vie limitrofe

Via Caldopiano e limitrofe

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.