Tor Fiscale, mancano marciapiedi e parapedonali: "Usciamo di casa e rischiamo la vita"

C'è una strada, a poca distanza dal parco di Tor Fiscale, che non fa stare sereni i propri abitanti. Si tratta di via Campo Barbarico, considerata particolarmente pericolosa soprattutto all'altezza dell'incrocio di via Monte D'Onorio.

La segnalazione del residente

"Rischiamo continuamente di essere investiti – fa sapere Matteo Molle, un residente – non abbiamo marciapiedi e nemmeno parapedonali. Di conseguenza basta uscire dal cancelletto di casa per rischiare di essere travolti da un'auto". In quella strada, dov'è permesso anche il parcheggio in linea su un lato, è in vigore un doppio senso di marcia. Ma il sedime stradale, considerando anche i posteggi delle auto, appare inadeguato all'attuale disciplina di traffico.

I provvedimenti suggeriti

"Ho personalmente scritto e telefonato al Municipio ma è stato del tutto inutile – avverte Matteo Molle – è necessario rivedere completamente la viabilità, a partire dall'eliminazione del doppio senso di marcia". Ma ci sono anche altri accorgimenti che potrebbero risultare utili a migliorare la sicurezza percepita dai cittadini. A partire dall'apposizione di parapedonali o anche dei dissuasori di velocità.

Troppi incidenti

"Anche la segnalatica orizzontale e verticale andrebbe sistemata – suggerisce il cittadino – soprattutto all'incrocio con via Monte D'Onorio. Se non s'interviene continueranno ad esserci incidenti che purtroppo, qui, avvengono con una frequenza impressionante, praticamente uno al mese".