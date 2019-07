Romanina, al via i lavori per mettere in sicurezza via Petrocelli: "Diventerà una zona 30"

Mancavano centro metri di marciapiede per consentire, ai pedoni, di transitare in tutta sicurezza su via Petrocelli. La strada collega la Tuscolana con via di Tor Vergata ed è sede di importanti attività commerciali e di servizi. Tra questi anche i plessi dell'istituto comprensivo Raffaello.

I lavori per la realizzazione del marciapiede

"Qui c'era solo uno sterrato che, con le piogge, diventava completamente impraticabile – racconta la presidente Monica Lozzi, spiegando l'intervento in corso nella zona della Romanina – abbiamo quindi deciso di realizzare il marciapiede perchè, in sua assenza, i cittadini erano costretti a camminare in mezzo alla strada". Un disagio notevole che esponeva ad inutili rischi i genitori degli alunni del Raffaello. E non solo.

Via Petrocelli diventa zona30

"Un residente con disabilità ha accompagnato l'assessore ai lavori pubblici Vivace in giro per il quartiere, mostrando tutte le barriere architettoniche presenti. Tra queste – spiega Monica Lozzi – c'era anche il tratto di strada su cui stiamo intervenendo". Con le risorse del Municipio, viene così realizzata un'opera solo apparentemente secondaria. Non è l'unica, peraltro, prevista nel quartiere. "Abbiamo intenzione di creare una zona 30 su via Petrocelli, in modo da garantire la sicurezza dei pedoni che attraversano la strada, ad alto scorrimento" ricorda sempre la presidente del Municipio VII.

La sicurezza del quadrante

Nel quadrante, già alla fine di maggio, erano stati aperti altri cantieri. Nella zona di Tor Vergata si sta infatti realizzando una pista ciclabile. E, non meno importante, sull'omonima via è stato realizzato un altro marciapiede. A questi intereventi va sommato quello previsto con la rotatoria, attualmente segnalata in direzione Casal Morenza con i classici jersey di plastica. Sarà sostituita da un' infrastruttura in muratura. E sarà l'ennesimo intervento messo in atto, nel periferico quadrante del Municipio VII, per garantire la sicurezza dei residenti. Siano essi pedoni o automobilisti.